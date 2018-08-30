Оренбург, , 13:50 — REGNUM В Оренбургской области сделают всё возможное для смягчения негативных социальных последствий повышения пенсионного возраста. На аппаратном совещании 30 августа губернатор Юрий Берг поставил перед региональным правительством задачу: сохранить для граждан старшего поколения на прежнем уровне все имеющиеся областные льготы.

«Сам факт обращения главы государства к гражданам России — свидетельство того, что президент берёт на себя персональную ответственность за непопулярные, но жизненно необходимые решения», — отметил Юрий Берг.

Он подчеркнул, что это является гарантией сохранения системы государственного пенсионного обеспечения. Юрий Берг также добавил, что Владимир Путин принял справедливое регение, которое касается равного и для мужчин, и для женщин, повышения пенсионного возраста, и привёл веские аргументы. Также глава государства одобрил инициативу «Единой России», предлагавшей сохранить льготы для граждан старшего поколения.

«Да, произойдут изменения. Но финансово обеспеченная старость гарантируется каждому работающему гражданину. Именно в этом состоит весь смысл перемен», — подчеркнул глава региона.

По его словам, необходимо пересмотреть правила предоставления областных льгот. Они должны предоставляться автоматически при достижении женщинами 55 лет, а мужчинами — 60 лет, независим от от выхода на пенсию. Глава области поручил региональному правительству провести анализ имеющихся правовых актов, подготовить поправки и внести их в Заксобрание. Рассмотрение поправок депутатами должно быть не позже сентября.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы смягчить негативные социальные последствия увеличения пенсионного возраста для оренбуржцев. И мы это сделаем», — сказал Юрий Берг.