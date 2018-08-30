Глава Тувы: «Реформа пенсий – это вопрос государственной безопасности»

Кызыл, , 13:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин ни за что не пошёл бы на непопулярный для народа шаг, если бы имелся хоть один шанс не делать его, сказал глава Тувы Шолбан Кара-оол, комментируя обращение главы государства к гражданам РФ по поводу пенсионной реформы. По словам Кара-оола, он верит президенту безоговорочно.

«Мужественное решение, и по Владимиру Владимировичу было видно, что он принимал его не просто. Я полностью на его стороне, когда он говорит, что реформа пенсий — это вопрос не столько уже политики, сколько государственной и национальной безопасности. Если оставить всё как есть, то Россия за считанные годы «проест» все достижения постсоветского времени. И тогда мы сами себя отбросим обратно в 90-е, если не хуже», — пишет Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Что касается Тувы, руководитель региона отметил, что регион отнесён к районам Крайнего Севера и территориям, приравненным к Крайнему Северу. Поэтому женщины республики выходят на пенсию с 50 лет, мужчины — с 55 лет.

«В соответствии с новой пенсионной системой принцип досрочного выхода на пенсию сохраняется, но с увеличением пенсионного возраста выход на досрочную пенсию по старости у мужчин республики мог бы составить 60 лет, женщин — 58 лет».

Кара-оол подытожил, что все имеющиеся вопросы необходимо проанализировать с учётом новых мер, озвученных президентом. По оценке главы региона, эти меры «носят на порядок смягчающий характер».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 29 августа выступил с телеобращением к гражданам России по поводу предстоящей пенсионной реформы. В частности, он предложил ряд мер по её смягчению. Например, по его словам, женщины должны выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет. Также среди мер смягчения глава государства обозначил право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, необходимость учитывать условия жизни и труда людей, дополнительные гарантии, которые должны защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда и так далее.

Напомним, правительство РФ предлагало повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет.

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