Польша рано радуется: на Украине перед Москвой открываются перспективы

Станислав Стремидловский, , 14:26 — REGNUM

Украина отпраздновала день флага и день независимости. Новый национальный рекорд — самая большая игрушка-свистулька была выставлена в Чернигове, сообщает «Сіверщина» (Чернигов). Презентация состоялась во время празднования традиционного Международного фестиваля национальных культур «Полесский круг». Самую большую игрушку-свисток изготовили черниговские мастера Сергей Янков и Николай Тараненко.

В Запорожье подняли флаг на самом высоком флагштоке Запорожья — его высота 35 м, а высота над уровнем Днепра — 90 м, передает «Индустриалка» (Запорожье). Флаг подняли под звуки гимна Украины. Память погибших героев на торжественном митинге почтили минутой молчания. А ранее в Бильмацком районе в поселке Камыш-Заря торжественно подняли наш флаг на телевизионную башню — на самую высокую точку в области — 390 м.

По случаю дня независимости в Баре Винницкой области из приготовленных местными мастерицами дерунов выложили макет карты Украины, информирует «Реал» (Винница). На нее ушло 8030 картофельных изделий. Деруны жарили хозяйки из сел Барского района, работающие в сфере культуры. Преимущественно работницы сельских домов культуры, клубов и библиотекари. Каждая приготовила примерно по 100 единиц. Труд барских женщин зафиксирован как рекорд в категории «Кулинарное искусство» в номинации «Самая большая карта Украины с дерунов» представителем «Книги рекордов Украины» Ланой Ветровой. По ее словам, райцентр сделал очень оригинальное поздравление. «С дерунами у нас много рекордов, но такого креативного это не было. Размеры карты 3.20 на 4.40 метра. Ранее была самая большая гора дерунов, рекорд по скорости приготовления этих вкусностей», — рассказала Ветрова.

По случаю празднования дня независимости Украины одесситы и гости города выстроились в живую цепь из вышиванок, рассказывает «Думская» (Одесса). Эта акция уже стала доброй традицией — она проходит в рамках Вышиванкового фестиваля, которому в этом году исполнилось 10 лет. Одесситы в вышивках выстроились на Потемкинской лестнице в две живые цепи и растянули шеренгу по Приморскому бульвару в сторону Воронцовского дворца. Первым нарядили в патриотическую одежду памятник Дюку де Ришелье. Дал старт акции губернатор Максим Степанов. Накануне он навестил раненных на востоке Украины бойцов, которые прибыли на лечение в одесский госпиталь. Губернатор подарил бойцам вышиванки. «Захотелось первым поздравить тех, кто бережет мир в нашей стране и защищает территориальную целостность, — отметил Степанов. — Знаете, это такие добрые и светлые люди, которых, наверное, ничто не может сломать. Даже война. И здесь мы подумали: если наш Дюк — первый участник Вышиванковый цепи, именно они должны стать следующими. Кто больше этих ребят имеет отношение к независимости Украины? Они не смогли прийти из-за ранения, но нам удалось приобщить их к празднику». По словам организаторов, в этом году в мероприятии приняло участие 1900 человек. В прошлом году цепь замкнули 2654 человека, а рекорд был поставлен в 2015 году — тогда в вышиванках пришли 3500 человек.

Самый высокий флаг Западной Украины показали с высоты птичьего полета, пишет «За Збручем» (Тернополь). Национальный флаг площадью 24 кв м на высоту 33 метра подняли в селе Настасов на территории местного аграрного предприятия. Фотографиями рекордсмена с высоты птичьего полета поделился известный председатель Аграрной партии Тернопольщины, меценат, автор идеи Иван Чайковский. «Я четыре года мечтал, что мы построим самый высокий флагшток и поднимем флаг в честь украинцев, прославляющих сегодня Настасов на Украине, а Украину на весь мир», — сказал в своем выступлении инициатор Чайковский.

В Луцке состоялась церемония торжественного поднятия флага Украины возле областного совета, передают «Волинські Новини» (Луцк). Волыняне приветствовали друг друга с наступающим днем независимости. Большинство присутствующих были одеты в вышиванки. С приветственным словом выступил председатель Волынской областной государственной администрации Александр Савченко, который пожелал всем любить Украину, общаться на государственном языке и развивать мощную страну начиная с себя. «Многие смотрят с восторгом на Америку, но и у них были черные времена, депрессии. Сейчас там на каждом балконе есть национальный флаг и каждый гордится своим гражданством. Я уверен, что и у нас так будет, на каждом крыльце будет сине-желтый флаг, в семье будут разговаривать на украинском, а государство станет богатым, могущественным. Поэтому будем единодушны в этом мнении и будем строить Украину, начиная с каждого из нас. Слава Украине! Героям слава!», — заявил губернатор.

Праздник государственного флага и день независимости Украины на Прикарпатье отметили в целом уже традиционными торжествами: молебнами и молитвами за Украину, шествием в вышиванках, патриотическими речами, а также праздничными концертами, сообщает «Галичина» (Ивано-Франковск). Впрочем, празднование 27-й годовщины независимости Украины в Киеве продемонстрировало уже значительно больше элементов украинскости на высшем государственном уровне, чем это было до недавнего времени. Скажем, по личной инициативе президента Украины Петра Порошенко министр обороны Степан Полторак поздравил участников военного парада на Крещатике в столице уже не до недавних пор традиционным армейским приветствием «Здравствуйте, товарищи!», а сакральным «Слава Украине!», на которую те отвечали тоже уже не «Здравия желаем!», а «Героям слава!». К тому же, сам парад «новой армии», как все настойчивее называют вооруженные силы Украины, состоялся под известный марш ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Безусловно, это прогресс в утверждении украинства на Украине. Кстати, представление на нынешнем параде многих видов нового вооружения, современной военной техники, большее число родов войск, в том числе и марш — впервые — женского батальона превратило эту чисто пропагандистскую акцию в наиболее масштабное зрелище такого рода за все годы украинской самостоятельности и стало демонстрацией определенного уровня милитаристского развития государства. И в то же время понятно, что атрибутика и ритуалы создают лишь фасад.

Львовянин Игорь Никитин опубликовал 28 августа на своей странице в социальной сети видео, на котором около 20 молодых людей танцуют на дороге перед украинско-польской границей в пункте перехода «Краковец» под аккомпанемент баяна, информирует Zaxid.net (Львов). В подписи к видео указано, что танцуют в очереди на прохождение границы. Судя по слаженности движений танец исполнил какой-то народный коллектив. Однако неизвестно, какой именно танец. Добавим, что в последнее время украинцы жалуются в соцсетях на длительное прохождение границы, которые может длиться до 12 часов.

Что еще нужно, чтобы наконец признать образовательную пропасть, перед которой оказалась страна, задаются вопросом BukNews (Черновцы). Доказательства катастрофы в украинском образовании на примерах ВНО (аналог российского ЕГЭ — ИА REGNUM ). Результаты сдачи его в этом году поразили. 30% участников тестирования считают, что Украина является федерацией, конфедерацией или союзным государством. Только 16,8% участников знают, что по легенде князь киевский Владимир Святославич в 988 году выбирал новую религию среди христианства, ислама и иудаизма. При том, что другими вариантами ответов были: индуизм, буддизм, даосизм и конфуцианство. 69% участников не смогли найти наибольшее значение функции по приведенному графику. 48% участников тестирования по математике не смогли сократить дробь (2а + 2) / 2. 56% участников не знают, что сила ветра зависит от разницы атмосферного давления. 38,8% участников считают, что меньшее количество суммарной солнечной радиации в западных областях Украины по сравнению с расположенными на тех же широтах восточными областями вызвано меньшим углом падения солнечных лучей. Правильный вариант «больше облачных дней в течение года» выбрало лишь 37,3% школьников. На вопрос «авиалинии Антонова «осуществляют более 35% перевозок крупногабаритных и сверхтяжелых грузов на мировом рынке, является официальным перевозчиком ООН. Что обуславливает высокую конкурентность этой компании?» только 28,3% участников дают правильный ответ «парк уникальных транспортных самолетов украинского производства». Перед нами очередные свидетельства катастрофы украинского образования. Это больше не громкие слова или спекуляции — это факт, который зафиксирован на ВНО. В описанных выше случаях речь идет не о каких-то редких фактах или специфических навыках, а о базовых знаниях и логике. Что еще нужно, чтобы наконец признать образовательную пропасть, перед которой оказалась страна, и начать действительно радикальные реформы?

Порошенко на предстоящих выборах будет вынужден сделать ставку на договоренности с крупнейшими финансово-промышленными группами (ФПГ) Украины о поддержке, констатирует «ОстроВ» (Донбасс). ФПГ «Приват» Игоря Коломойского пытается заполучить крупнейшую нефтедобывающую госкомпанию Украины ПАО «Укрнефть». Глава правления НАК «Нефтегаз Украины» Андрей Коболев в начале августа сообщил, что ведет переговоры с Коломойским о разделении «Укрнефти». По данным отраслевых СМИ, речь идет о делении на две части, нефтяную и газовую. Часть первая включает нефтяные скважины, товарные пункты, сеть автозаправочных станций (АЗС). Часть вторая — газовые скважины и газоперерабатывающие заводы (ГПЗ). По итогам 2017 года газовое направление дало $281,4 млн, а «нефтянка» — $547 млн расчетной годовой выручки, и реальный доход от него еще на порядок выше. Несложно догадаться, что «Приват» претендует на «нефтянку». Вероятность разделения «Укрнефти» до президентских выборов весьма высока. Коломойский вполне мог бы порешать с государством еще один важный для себя вопрос — о долгах крупнейшего в стране Приватбанка, владельцем которого он был до декабря 2016 года. Речь идет о возврате $5,5 млрд. Политическое положение Group DF в Украине не такое прочное, как у «Привата», поэтому и бонус для нее гораздо скромнее. Но тема для обсуждения с Порошенко у Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Юрия Бойко имеется. Речь идет о 27,5 млрд грн долгов облгазов перед «Нефтегазом». Однако для этого группа Фирташа и подконтрольные ей медиа должны продемонстрировать исключительную лояльность к президенту сейчас и оказать ему максимальную поддержку в период избирательной кампании. Что касается владельца группы SCM Рината Ахметова, то он свой бонус уже получил: все та же НКРЭ уже под руководством О. Кривенко 23 августа продлила на год, до июля 2019 года, действие скандальной формулы «Роттердам+» (в тарифе на электроэнергию для тепловых электростанций, большинство из которых входит в холдинг ДТЭК Ахметова, стоимость угля рассчитывается по формуле «цена на угольной бирже в Роттердаме + стоимость его доставки в Украину»). При этом сам уголь никто из Нидерландов в Украину не везет: его либо добывают непосредственно на Украине, либо импортируют из России. Таким образом расчетная цена угля по методике НКРЭ получается в несколько раз выше реальной стоимости угля, который используется на ТЭС.

Опросы общественного мнения на Украине говорят о том, что геополитический выбор украинцев не является необратимым, пишет Zaxid.net (Львов). Опросы социологической группы «Рейтинг» четко указывают на то, что ориентация на Европейский союз как единого направления интеграции доминирует в национальном масштабе. Однако преимущество этого варианта неубедительно. Есть ярко выраженный спад поддержки европейского направления, который сейчас поддерживают 42% украинцев, что на 10% меньше, чем в марте. Хотя на национальном уровне и не просматривается рост поддержки интеграции с Евразийским экономическим союзом России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. В июле его поддержали лишь 11% украинцев. Но привлекает внимание популярность «третьего пути», то есть другого варианта, чем ЕС или ЕврАзЭС. За последние три года доля его сторонников увеличилось втрое. В южных областях просматриваются три основные тенденции: одновременное падение поддержки интеграции с ЕС и с ЕврАзЭС, а также динамичный рост популярности «третьего пути». В восточных областях можно заметить по крайней мере четыре тенденции — драматическое (почти втрое) снижение в течение последних трех лет процента «неопределенных», то есть тех, кто после «российской агрессии» разочаровался в Москве, но и не поддержал прозападное направление, регулярный рост поддержки интеграции в ЕврАзЭС, незначительный рост популярности «третьего пути», устойчивое снижение процента сторонников ЕС. В Центральной Украине преобладают две тенденции: рост более чем в три раза за последние три года процента сторонников «третьего пути» и ярко выраженное падение поддержки интеграции в ЕС. Достаточно неожиданные результаты исследований на Западной Украине. Четко видно отток сторонников ЕС в группу «третьего пути» — в течение трех лет процент последних вырос вчетверо, особенно быстро рост происходил в этом году. Отчетливо видно, что южные области все больше тяготеют к центру страны. Однако на востоке страны просматривается четкое доминирование пророссийского тренда. Поэтому имеющееся в Польше удовлетворение тем, что Украина не вернется к «братским» отношениям с Россией, является не до конца обоснованным. Чрезвычайно важные битвы в войне за украинскую идентичность еще впереди, а упомянутые тенденции свидетельствуют о том, что перед Москвой открываются перспективы.