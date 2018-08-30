МИД РФ сообщил о проработке встречи Лаврова и Помпео

Москва, , 13:30 — REGNUM В министерстве иностранных дел РФ прорабатывают возможность встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео на полях Генеральной Ассамблеи ООН, заявила 30 августа на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом Захарова прокомментировала ранее появившуюся в СМИ информацию о встрече двух министров с такими формулировками, что «кто-то у кого-то запросил контакт». По ее словам, в этом нет ничего сенсационного, поскольку речь идет о традиционном общении на полях Генассамблеи.

«Чем будет наполнена встреча, когда она будет проходить, — эти вопросы как раз сейчас находятся в стадии проработки», — добавила она.

Напомним, ранее 29 августа газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники написала, что Помпео запросил встречу с Лавровым перед введением второго пакета антироссийских санкций США. Сообщалось, что министры намерены обсудить состояние двусторонних отношений.

В издании также отметили, что Помпео запросил встречу по поручению президента США Дональда Трампа. Также издание утверждает, что Лавров предложение о встрече принял.

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