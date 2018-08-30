На Ставрополье рассчитывают на улучшение качества жизни пенсионеров

Ставрополь, , 13:05 — REGNUM На Ставрополье обещают выполнить поручение президента о сохранении пенсионных льгот, а часть предложений, вошедших в обращение главы государства, ранее высказывались ставропольцами. Об этом сообщила пресс-служба Ставропольской краевой думы. Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России в связи с пенсионной реформой.

«Президент еще раз подчеркнул, что совершенствование пенсионного законодательства — это важнейший вопрос, который касается каждого россиянина, — отметил председатель думы Ставропольского края, секретарь Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия» Геннадий Ягубов. — И мы видим, что президент поддержал идеи и предложения, выработанные за два месяца широких общественных обсуждений, которые проводила партия «Единая Россия» во всех регионах страны. Это еще раз подтверждает то, что власть слышит людей и всегда готова к конструктивному диалогу».

«Мы, безусловно, поддерживаем позицию президента России. Я уверен, что реализация прозвучавших предложений позволит создать в стране устойчивую пенсионную систему и серьезно улучшить качество жизни пенсионеров и сегодняшних, и будущих», — добавил Ягубов.

Как сообщили в пресс-службе облдумы, самые важные предложения ставропольцев прозвучали на совместном заседании Генсовета партии и руководителей фракций в региональных парламентах. Некоторые из предложений вошли в перечень возможных изменений пенсионной системы, которые глава государства изложил в обращении, в том числе, например, сохранение на переходный период всех существующих для пенсионеров льгот: по предложению президента льготы для пенсионеров начнут действовать при достижении женщинами 66 лет, мужчинами 60 лет. Отдельно глава государства обратил внимание на сохранение действующих региональных льгот — бесплатного проезда в общественном транспорте, на оплату ЖКХ и взносов на капремонт и прочее.

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Думы Ставропольского края Валентина Муравьева подтвердила, что в Ставропольском крае намерены сохранить пенсионные льготы.

«Президент дал нам поручение, мы будем его выполнять. В ближайшее время проведем заседание комитета, рассмотрим, оценим наши финансовые возможности», — отметила она.