Бывший заместитель премьер-министра Малайзии прибыл в Индонезию

Джакарта, , 13:12 — REGNUM Бывший заместитель премьер-министра Малайзии Анвар Ибрагим встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо в президентском дворце города Богор в четверг утром, 30 августа, сообщает Antaranews.

На встрече присутствовали ряд должностных лиц, в том числе глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

«Визит Анвар Ибрагима в Индонезию — одна из форм проявления дружбы между нашими странами», — заявила Ретно Марсуди.

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов.

Анвар Ибрагим незадолго до визита в Индонезию встречался с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом и передал Джоко Видодо слова приветствия.

По словам Анвар Ибрагима, Махатхир Мохамад привержен продолжению укрепления отношений с Индонезией.

Джоко Видодо попросил Малайзию оказать поддержку в вопросе индонезийских граждан проживающих или работающих в Малайзии.

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