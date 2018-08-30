Глава МВД Италии: «бравый Макрон» отверг более 48 тыс. мигрантов

Рим, , 13:06 — REGNUM Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини опубликовал в социальных сетях критику в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона. По словам Сальвини, Макрон не выполняет данные обещания по приему беженцев.

«С начала 2017 года и до сегодняшнего дня Франция «бравого Макрона» отвергла более 48 тыс. мигрантов на границе с Италией, включая женщин и детей. Это ли та «приветливая и солидарная» Европа, о которой говорят Макрон и благодетели? Я призываю президента Франции вместо того, чтобы учить других, вновь открыть границы и поприветстовать тысячи беженцев, которые он обещал принять. Италия больше не лагерь для беженцев в Европе, веселье для контрабандистов и благодетелей кончилось!», — написал Сальвини 30 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа после состоявшейся встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном итальянский министр обменялся обвинениями с президентом Франции. Сальвини заявил, что врагом Макрона является французский народ.

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