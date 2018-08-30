МИД РФ заявил о суточной готовности НАТО нанести удар по Сирии

Москва, , 12:54 — REGNUM Концентрация сил группировки войск США, Франции и Великобритании в течение суток может быть увеличена для нанесения удара по Сирии. Об этом в ходе брифинга 30 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, группировка западных стран «насчитывает порядка 70 носителей, около 380 крылатых ракет воздушного базирования». Также Захарова отметила, что в состав сил НАТО в регионе входят два американских эсминца «Карни» и «Росс», у которых на борту имеется по 28 крылатых ракет «Томагавк».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что провокации Запада против Сирии нанесут тяжелейший удар по урегулированию ситуации в арабской республике.

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