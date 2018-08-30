В Великом Новгороде хотят узаконить безальтернативное избрание мэра

Великий Новгород, , 12:50 — REGNUM Дума Великого Новгорода сегодня, 30 августа, на очередном заседании приняла в первом чтении новый порядок избрания главы городской администрации — мэра областной столицы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, проект поправок в положение о проведении конкурса по отбору кандидатур на пост мэра Великого Новгорода представил вице-спикер Константин Демидов («Единая Россия»).

Он подчеркнул, что поправки носят исключительно процедурный характер и учитывают опыт избрания по новым правилам глав муниципальных районов Новгородской области (прямые выборы глав муниципалитетов в регионе отменены с 2015 года — прим. ИА REGNUM).

«Здесь никакой политики нет, речь идёт об унификации данного акта», — заявил Демидов.

Документ, по его мнению, предлагается сделать «удобным, понятным и прозрачным для применения».

В числе поправок — сокращение срока между публикацией объявления о конкурсе на пост мэра до самого конкурса с 50 до 40 дней, определение лица, которое будет вести первое заседание конкурсной комиссии (предлагается назначить им человека, рекомендованного в конкурсную комиссию губернатором Новгородской области), вопросы определения кворума на заседании, но главное — в поправках предложено закрепить право кандидатам отзывать свои кандидатуры до заседания думы, а депутатам думы — голосовать за единственного оставшегося кандидата в мэры.

Константин Демидов уточнил, что в действующем проекте решения думы по этому вопросу «была допущена неопределённость».

«Но как показывает практика, которая сложилась на территории области, такой порядок прописывать нужно, чтобы не было злоупотреблений», — пояснил Демидов.

Он уточнил, что речь идёт о возможном сговоре кандидатов, нацеленных на срыв конкурса.

Депутат Сергей Симоненко («Справедливая Россия») заявил, что при голосовании за единственного кандидата ни о каких выборах уже речи идти не может.

«Это не выборы, это называется — назначение», — подчеркнул он.

Депутат предложил исключить этот пункт, а в случае, если из всех кандидатур останется только одна, проводить конкурс повторно.

Против предложенных поправок также выступили депутаты от КПРФ, ЛДПР и партии «Яблоко». Лидер фракции «Единой России» Владислав Букетов предложил проект решения доработать, но всё-таки принять его в первом чтении. Это предложение поддержали 14 депутатов — большинство из присутствовавших на заседании.

Предполагается, что окончательное решение по этому вопросу депутаты примут на внеочередном заседании думы Великого Новгорода пятого созыва, которое, предварительно, состоится 5 сентября и станет последним перед выборами новой думы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно депутаты новой думы города должны будут проголосовать за нового мэра Великого Новгорода. Выборы депутатов состоятся 9 сентября 2018 года, на первом же заседании дума нового созыва должна будет назначить дату конкурсного отбора на пост мэра. Конкурсная комиссия в составе 40 человек наполовину будет сформирована из новых городских депутатов (всего их думе — 30), наполовину — губернатором Новгородской области. Депутаты городской думы будут голосовать за тех кандидатов, кто успешно пройдёт конкурсный отбор.

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