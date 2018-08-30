Киев не планирует развивать и углублять сотрудничество с Москвой — эксперт

Киев, , 12:51 — REGNUM Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной («Большой договор») не отразится на экономическом сотрудничестве двух стран. Киев не планирует развивать и углублять сотрудничество с Москвой.

«В этом договоре есть положения о взаимной защите инвестиций, о равноправном экономическом сотрудничестве и о транзите, и все что важно по экономическому сотрудничеству. Все эти нормы уже нарушены. Уже нет нормального транзита, это все не выполняется. Разрыв договора приводит ситуацию в то положение, в котором она сегодня находится. Украина вообще не планирует развивать какое бы то ни было экономическое сотрудничество с Россией», — пояснил Суслов 30 августа в эфире телеканала «112 Украина».

При этом экономический эксперт Александр Охрименко заявил, что «Кремль вел экономические войны с Украиной, когда на посту президента был пророссийский Виктор Янукович».

«Действительно экспорт Украины в ЕС на 15% больше чем был в 2013 году. В тот же момент экспорт Украины в Россию упал на 70%. Но зачем Путин еще во времена Януковича устраивал против Украины сырную, шоколадную войну? Зачем нарушил Харьковские соглашения? Зачем занимался газовым шантажом Януковича? Хотел его заставить вступить в Таможенный союз. Не нужно было этого делать, и сейчас не было бы проблем ни Украине, ни России, и торговля только росла бы», — отметил Охрименко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 28 августа президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины быть готовыми к «прекращению» Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной от 1997 года. При этом глава государства назвал Договор «анахронизмом».

Напомним, фракция «Оппоблок» заявила, что денонсация Договора с РФ подорвет мирное урегулирование войны в Донбассе и «осложнит перспективы политико-дипломатического и международно-правового урегулирования проблемы вокруг АР Крым».