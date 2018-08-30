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Омелян предложил гражданам Украины вернуть родственников из РФ

Политика

Ранее министр говорил о том, что Украина планирует полностью остановить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией

Омелян предложил гражданам Украины вернуть родственников из РФ
Иллюстрация: Mtu.gov.ua
Владимир Омелян

Киев, 30 августа 2018, 12:39 — REGNUM  Граждане Украины, у которых есть родня в России, должны перевезти своих родственников на украинскую территорию из-за «лучшей экологии». Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Пускай привозят (родственников — прим. ИА REGNUM ) на Украину. Я считаю, на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Омелян говорил о том, что Украина планирует полностью остановить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что прекращение транспортного сообщения с Россией приведёт к тому, что киевские власти «добьют Украину».

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