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В Литве начали охоту на русскоязычное ТВ в интернете

Политика

Литовская комиссия по радио и телевидению блокирует ретрансляторов российских каналов в интернете

Вильнюс, 30 августа 2018, 12:36 — REGNUM  Литовская комиссия по радио и телевидению решила побороться с поставщиками российских каналов в интернете — на заседании 29 августа принято решение по блокировки двух операторов, а в каталоге «незаконных трансляторов» уже пять порталов, предоставляющих услуги IP-ТВ, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 августа.

В последнем решении литовского регулирующего органа — два портала: edem.tvи internetine-tv.narod.ru. Кроме них в общем каталоге запрещенных проводниковsamorodok.tv, onelike.tv,freeintertv.com, tvtune.netи lttv.us. В аргументации решения сказано, что управляющие этих ресурсов не предоставили комиссии официального сообщения о планах по ретрансляции ТВ-программ через интернет-ТВ.

Отметим, что во всемирной паутине — сотни ресурсов, которые предоставляют услуги по ретрансляции российских ТВ-каналов. Многие из них — бесплатные.

Литовская комиссия по радио и телевидению ранее официально поочерёдно запрещала транслировать кабельным операторам все русскоязычные каналы — Первый канал (в Литве представляет Первый Балтийский канал), НТВ, «Россия», ТВ-Ц и так далее. После регулярных запретов многие зрители перешли на интернет-ТВ, продолжая смотреть российскую продукцию с помощью IP-ТВ.

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Политическая жизнь Литвы
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