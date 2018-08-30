Путин – самый влиятельный человек в России по версии Forbes

Москва, , 12:30 — REGNUM Российское издание журнала Forbes обнародовало новый рейтинг 100 самых влиятельных граждан РФ. В него вошли политики, чиновники, топ-менеджеры, силовики и бизнесмены. Подавляющее большинство в списке мужчины. В сотню самых влиятельных удалось попасть только четырём женщинам.

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Так, на седьмой строчке оказалась председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова занимает 54 строчку, вице-премьер Татьяна Голикова — 61-ю, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко — только 87 строку рейтинга.

Возглавил список самых влиятельных личностей в РФ президент России Владимир Путин. На второй строчке оказался председатель правления Сбербанка Герман Греф. Тройку лидеров замкнул председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. У председателя правительства РФ Дмитрия Медведева только пятое место в списке. Его по влиятельности обогнал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

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Также в десятку вошли директор ФСБ Александр Бортников, гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров и президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. Замкнул ТОП-100 лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Добавим, что в расширенный список при составлении рейтинга авторы включили 200 самых богатых бизнесменов, директоров примерно 300 крупнейших компаний реального сектора и системообразующих банков, руководителей силовых структур, высших чиновников, спикеров обеих палат парламента, их заместителей, глав фракций и комитетов, а также представителей региональных властей. Всего около 1,5 тыс. человек.

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