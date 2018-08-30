В Википедии исчез компромат на мэра мятежного немецкого города Хемниц — СМИ

Хемниц, Германия, , 12:39 — REGNUM После скандала вокруг событий в немецком городе Хемниц из «Википедии» была удалена информация, компрометирующая мэра города Барбару Людвиг, пишет портал Journalisten Watch 30 августа.

До 29 августа на немецкоязычной странице в «Википедии», посвященной члену Социал-демократической партии Германии и мэру Хемница с 2006 года Барбаре Людвиг, имелась информация о смертельном ДТП: в 2002 году Людвиг, находясь за рулем своего автомобиля, сбила инвалида-колясочника на пешеходном переходе. Она получила наказание в виде 90 суток лишения свободы, а потерпевший вскоре скончался от ранений. В эти дни Барбара Людвиг является одним из главных ньюсмейкеров немецких средств массовой информации.

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Напомним, волнения в Хемнице начались 26 августа после гибели местного жителя от рук мигрантов. Местные и федеральные власти жестко осудили беспорядки, в которых приняли участие более 6 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 августа правые организации запланировали крупную демонстрацию к визиту главы правительства Саксонии в город.

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