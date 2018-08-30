Глава ЦИК вступилась за ярославский ПАРНАС

Ярославль, , 12:19 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова негативно оценила снятие списка ПАРНАСа на выборах в Ярославскую областную думу. Об этом сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, областной суд снял весь список партии и рассматривает иски о снятии кандидатов-одномандатников по иску «Патриотов России» и ЛДПР.

Во время избирательной кампании и конкурируйте. Нет… начинают выискивать любых блох, чтобы любой ценой снять список ПАРНАСа. Я очень надеюсь, что Верховный суд рассмотрит эти дела по справедливости и даст возможность всем реальным политическим силам участвовать в выборах», — сказала Элла Памфилова.

ПАРНАС в Ярославле обвинили в фальсификации итогов конференции по выдвижению кандидатов — в частности, голосовала конференция за один список, а в областную комиссию был представлен другой. Проверку по этому факту также проводит Следственный комитет.

Один из лидеров регионального отделения партии Сергей Балабаев, которого суд снял также и с выборов по одномандатному округу, также надеется на Верховный суд.

У кого-то были сомнения, что меня снимут с выборов?! Когда представитель прокуратуры не дает возможности вызвать свидетелей и отказывает в праве на защиту, то о каком праве можно говорить вообще?! Я думаю, что Верховный суд России скажет свое слово по этому решению, справедливость восторжествует, а люди, которые в этом участвовали, понесут соответствующее наказание и, может быть, никогда больше не будут отправлять правосудие от имени Российской Федерации», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Сергей Балабаев.

Отметим, что до ПАРНАСа облсуд снял список партии «Яблоко» на выборах в региональное Заксобрание, Верховный суд подтвердил это решение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле Сергея и Артема Балабаевых сняли с выборов