Шпорт: будут новые соцгарантии для людей предпенсионного возраста

Хабаровск, , 12:15 — REGNUM Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт в беседе с журналистами рассказал, что президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам по вопросу пенсионной реформы в среду, 29 августа, отметил важность соблюдения трудовых прав людей, которые в ближайшие годы выйдут на пенсию, и сообщил о внедрении специальных программ переобучения.

«В Хабаровском крае будут разработаны такие программы, также он пообещал жестко пресекать дискриминацию граждан предпенсионного возраста при приеме на работу», — цитирует слова Вячеслава Шпорта ТАСС.

Губернатор региона также добавил, что не должны пострадать при выходе на пенсию и коренные малочисленные народы Севера. О сохранении условий для них также упоминал президент.

«Сегодня мы уже начали большую работу по изменению регионального законодательства. Все инициативы направлены на улучшение качества жизни. Мы будем выносить свои предложения и на федеральный уровень. Считаю, что это нужно делать грамотно, оперативно, профессионально. Пенсионная реформа касается сотен тысяч жителей Хабаровского края, и их интересы для меня первостепенны», — добавил губернатор.

В Хабаровском крае, по данным регионального правительства, для пожилых граждан предусмотрены такие льготы, как бесплатный проезд на общественном транспорте, в том числе междугороднего сообщения. Кроме того, на них распространяются льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств, на изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение протезами.

Для ветеранов труда предусмотрены компенсации в размере 50% расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на оплату услуг связи и другие.

В среднем денежный эквивалент мер соцподдержки для граждан пожилого возраста и ветеранов составляет более 2 тыс. рублей в месяц.

Есть и региональные доплаты к пенсиям до прожиточного минимума.

Их получают более 41 тыс. неработающих пенсионеров, средний размер доплаты составляет около 3 тыс. рублей в месяц, расходы краевого бюджета при этом достигают 1,5 млрд рублей в год.

Помощь в крае оказывается также многодетным семьям, в частности есть ежемесячные выплаты на детей, краевой материнский капитал, скидки на коммунальные услуги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ в телеобращении к гражданам России 29 августа предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — 65 лет.

Глава государства поддержал инициативу по сохранению действующих региональных льгот для граждан, достигших текущего пенсионного возраста (55 и 60 лет соответственно).