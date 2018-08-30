МИД РФ: учения НАТО Trident Juncture направлены против России

Москва, , 12:10 — REGNUM Крупнейшие за последние 16 лет учения Североатлантического альянса Trident Juncture — 2018 («Единый трезубец — 2018») направлены против России. Об этом в ходе брифинга 30 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, маневры, проходящие в непосредственной близости от границ России, являются «демонстрацией силового потенциала и имеют чёткую антироссийскую направленность». Следует отметить, что учения, запланированные на октябрь — ноябрь 2018 года, пройдут в Норвегии, Балтийском море и Северной Атлантике.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время военные стран блока НАТО в Литве тренируются уничтожать системы ПВО «вероятного противника», а в 50 км от Калининградской области с осени 2018 года заработает первый в Прибалтике авиаполигон, на котором авиация НАТО будет отрабатывать уничтожение наземных целей с воздуха.

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