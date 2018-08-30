Греция выдала России воевавшего на стороне террористов уроженца Татарии

Москва, , 12:07 — REGNUM Власти Греции удовлетворили запрос российской стороны и выдали находящегося в международном розыске гражданина России. По информации Центра общественных связей ФСБ России, 30-летний уроженец Татарии накануне, 29 августа, был экстрагирован в Россию. В настоящее время дознаватели проводят с ним дальнейшие следственные действия.

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По данным российских спецслужб, молодой человек, являясь сторонником религиозно-экстремистской идеологии, в начале 2014 года уехал в Сирию. В арабской республике в составе террористических организаций он принимал активное участие в боевых действиях против правительственных сил. После того, как подозреваемый покинул зону вооружённого конфликта, он скрывался на территории стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также пытался легализоваться на территории Евросоюза.

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«В январе 2018 года на основании ориентировки российской стороны он был задержан в Афинах и помещён под предэкстрадиционный арест», — уточнили в ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года из Словакии был экстрадирован участник банды Шамиля Басаева Аслан Яндиев. В Северной Осетии, куда он был этапирован, Яндиеву предъявили обвинение в совершении преступлений по шести статьям УК РФ — «Бандитизм», «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», «Террористический акт», «Покушение на террористический акт», «Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц».

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