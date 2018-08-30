«Пробуксовки» быть не должно: что думают об обращении Путина в Приангарье

Иркутск, , 12:07 — REGNUM Предложения по совершенствованию пенсионной реформы, озвученные накануне российским президентом Владимиром Путиным в ходе телевизионного обращения, позволят максимально смягчить принимаемые решения. Так считает председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Его позиция по данному вопросу нашла своё отражение в официальной публикации на сайте иркутского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Для Иркутской области имеет большое значение сохранение льгот по выходу на пенсию для представителей таких профессий как шахтёры, работники горячих цехов и химических производств», — подчеркнул Сергей Брилка.

Также он разделяет важность сохранения права досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей (таковых в Приангарье около 30 тысяч) и предложение уже с 2019 года начать выплату 25-процентной надбавки к страховой пенсии для неработающих пенсионеров на селе.

«В Иркутской области почти 20% населения проживают именно в сельской местности. Особенно важно, что президент поддержал инициативу сохранить все действующие региональные льготы для людей старшего поколения. При этом региональные льготы и другие меры социальной поддержки для пенсионеров должны назначаться человеку в том же возрасте как и сегодня: для женщин — с 55 лет, и для мужчин — с 60 лет», — подчеркнул иркутский спикер.

По оценке Сергея Брилки, для решения поставленной президентом задачи по сохранению региональных льгот, необходимо подготовить поправки в областное законодательство и принять их в ближайшее время.

В частности иркутские парламентарии намерены внести поправки в региональную государственную программу «Труд и занятость», создав условия для переобучения и повышения квалификации людьми старшего возраста.

«В этих вопросах «пробуксовки» быть не должно, так как от этого зависит качество жизни населения нашего региона и всей страны», — резюмировал председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 29 августа российский президент Владимир Путин выступил с телеобращением, в ходе которого рассказал обо всех аспектах изменений в пенсионном законодательстве. В частности, было заявлено о том, что пенсионный возраст повышается и для мужчин, и для женщин одинаково (на 5 лет) и что сохраняется поддержка многодетных матерей.

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