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Глава ВМФ Китая посетит США

Политика

Визит состоится в сентябре 2018 года

Глава ВМФ Китая посетит США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Пекин, 30 августа 2018, 12:08 — REGNUM  Министерство обороны Китая заявило о том, что глава военно-морского флота Шэнь Цзиньлун посетит США, сообщает 30 августа Reuters.

Визит состоится в сентябре 2018 года и пройдет на фоне нарастания напряженности между двумя государствами.

Напомним, две крупнейшие мировые экономики соперничают между собой за внутренние рынки. Так, президент США Дональд Трамп увеличил для Китая пошлины на ввозимые товары, что вызвало ответную реакцию со стороны Пекина.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Китай оказывает давление на КНДР из-за торговых споров с США

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Китайско-американские отношения
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