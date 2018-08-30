Соцсети не разрешили «Единой России» упоминать о поддержке президента

Москва, , 12:04 — REGNUM Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» отказались размещать на правах рекламы агитацию «Единой России» со слоганом «Партия президента». Об этом сообщает сегодня, 30 августа, интернет-газета Znak.com со ссылкой на источник в одном из региональных избирательных штабов.

«Мы прислали в Mail.ru наши рекламные ролики. Они уже вовсю идут на региональных телеканалах. И неожиданно получили категоричный отказ», — поделился один из политтехнологов партии.

Компания Mail.ru, владеющая двумя крупнейшими российскими соцсетями, потребовала у «Единой России» документы, официально подтверждающие поддержку партии президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник отметил, что никаких официальных документов о поддержке «Единой России» Путиным нет. При этом полтитехнолог добавил, что по закону они и не требуются, так как партия использует только слово «президент», а не фото или видео с Владимиром Путиным.

«Однако Mail.ru настаивает на своем праве отклонять любые агитационные материалы. Для них негласные решения, принимаемые на Старой площади, не указ», — заключил источник.

Напомним, 9 сентября в единый день голосования пройдут региональные и федеральные выборы. В Амурской, Калининградской, Нижегородской, Самарской и Тверской областях выберут по одному депутату в Государственную Думу. Двух депутатов выберут в Саратовской области. Кроме того, во многих регионах пройдут выборы губернатора и депутатов регионального уровня. В четырех региональных столицах выберут глав города. Помимо этого, во многих регионах пройдут муниципальные выборы.

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