Книга политика Тило Саррацина об угрозе исламизации вышла в Германии

Берлин, , 11:59 — REGNUM

30 августа в Германии будет презентована новая книга политика Тило Саррацина «Вражеский захват: как ислам препятствует прогрессу и угрожает обществу», пишет газета Kronen Zeitung.

Саррацин прогнозирует, что другая религия исключает возможность интеграции в другое общество, а будущие поколения мусульман в Германии будут иметь низкий уровень образования, будут экономически неуспешны, а преступность возрастет. В работе объемом 500 страниц автор делает вывод: «Религиозная и культурная инаковость большинства мусульман и увеличение рождаемости в их семьях ставят под угрозу открытое общество, демократию и процветание».

Известие о появлении новой книги 73-летнего политика, бывшего члена Социал-демократической партии Германии, уже вызвало волну критики со стороны правящего слоя в Германии. Члены Бундестага и общественные деятели упрекают Саррацина в разжигании ненависти, экстремизме, расизме, дискриминации и невежестве.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время немецкий город Хемниц охвачен волнениями: всю неделю жители устраивают массовые акции протеста против миграционной политики после убийства мужчины молодыми мигрантами.

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