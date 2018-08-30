Новгородский лидер ЛДПР публично заявил о своих амбициях на мэрское кресло

Великий Новгород, , 11:51 — REGNUM Координатор Новгородского регионального отделения ЛДПР, вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов официально объявил о своём намерении участвовать в конкурсном отборе на должность мэра Великого Новгорода. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, с таким заявлением Чурсинов выступил сегодня, 30 августа, на очередном заседании думы Великого Новгорода пятого созыва — предпоследнем перед выборами, которые пройдут в городской парламент 9 сентября.

«Подходит очередной срок работы представительного срока к концу, совсем скоро уже состоятся выборы, большинство из вас претендуют на получение мандата депутата в новом созыве думы Великого Новгорода. Так получилось, что, к сожалению, на сегодняшний день изменены правила избрания мэра Великого Новгорода. Считаю, что тот конкурс, который будет проводиться перед тем, как кандидатуры вынесут на голосование, должен быть конкурсом не партийных идеологий и не партийных возможностей. Это должен быть конкурс личностей, которые готовы и смогут наш город повести дальше», — заявил Чурсинов.

После этого он официально объявил о том, что «обязательно подаст свою кандидатуру для участия в конкурсе», и будет бороться за кресло градоначальника.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые выборы мэра в Великом Новгороде отменены — как и выборы глав муниципальных районов. Новый мэр областного центра впервые будет избираться по новым правилам после выборов депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва. Кандидатуры на этот пост отберёт конкурсная комиссия, которая наполовину формируется губернатором Новгородской области, наполовину — из числа депутатов новой думы. Далее за кандидатуры, прошедшие конкурсный отбор, будут голосовать депутаты.

Напомним также, что ранее о своём кандидате на пост мэра Великого Новгорода заявила партия «Единая Россия», рекомендовавшая участвовать в конкурсном отборе депутату Новгородской областной думы Сергею Бусурину. Бусурин уже встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным 22 августа, тот поддержал его решение участвовать в конкурсе.

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Лидеры других партий (КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока») заявили корреспонденту ИА REGNUM, что считают преждевременным называть своих кандидатов в мэра до итогов голосования по выборам депутатов думы Великого Новгорода.

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