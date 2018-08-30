Деление на макрорегионы усилит расслоение «на бедных и сверхбогатых»

Йошкар-Ола, , 11:32 — REGNUM Деление на макрорегионы, предложенное Минэкономразвития России, усилит расслоение населения, приведёт к росту расходов на «столицу» макрорегиона, в то время как в остальных населённых пунктах «начнётся депрессия». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госдумы Сергей Казанков (фракция КПРФ), представляющий в парламенте Марий Эл.

Депутат выступил против проекта по делению страны на 14 макрорегионов. По его словам, при реализации проекта «бедным обязательно перепадет от богатых, когда те станут сверхбогатыми».

«Первые попадают на удочку, услышав красивую фразу, что «прилив поднимает все корабли». Но в жизни нет ни одного примера, когда бы эта фантасмагория сработала. В реальности лишь увеличивается расслоение. Простой пример: поддержите ли вы идею руководства платить основную часть фонда заработной платы одному работнику в расчёте на то, что он захочет делиться с остальными? Уверен, что большинство членов коллектива работать эффективнее в таких условиях не будут.

Если объединить несколько регионов в один, то увеличится расходная часть на столицу основного субъекта, входящего в макрорегион. В свою очередь, это приведёт к увеличению доходов в этом же центре. Во всех остальных населённых пунктах начнется депрессия», — считает Сергей Казанков.

Он также отметил, что разница в уровне и качестве жизни по стране «уже приводит к оттоку мозгов и специалистов из глубинки в города». А при принятии проекта деления страны на макрорегионы в России «останется 40 живых городов».

"Можно также привести пример из советского прошлого, когда в 50−60 годах укрупняли сельские районы. Из них, в первую очередь, «выкачивали» на центральные усадьбы новых районов наиболее квалифицированные кадры. Когда через несколько лет районы снова разукрупнили, то кадры пришлось чуть ли не «вахтовым» методом направлять в заброшенные районные центры, многие из которых так и не поднялись.

Аналогичная ситуация, на мой взгляд, непременно возникнет и сегодня при создании макрорегионов. Мы, россияне, гордимся нашими полями, лесами и озерами, однако распоряжаться по-хозяйски у нас не получается. Поля дают невысокую урожайность, лес отправляем «кругляком» за рубеж, и, гордясь своим Байкалом, пьем бутилированную воду. Это всё от того, что люди, чтобы выжить, вынуждены сбегать в города. Основная территория страны остается без хозяина», — аргументирует позицию парламентарий.

По мнению Сергея Казанкова, «правильнее начать выравнивать уровень жизни во всех уголках страны, чтоб каждый житель был равноправным и равнополучающим гражданином».

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития России разработало проект стратегии пространственного развития, в рамках которого предлагается утвердить 14 макрорегионов. Ожидается, что помимо двух существующих (Дальневосточного и Северокавказского), должны появиться Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Южный, Волго-Камский, Северо-Западный, Уральский, Волго-Уральский, Южно-Сибирский, Западно-Сибирский, Байкальский и Енисейский. Предполагается, что в каждом макрорегионе будет как минимум один крупный центр экономического роста, всего — не более 40. По расчётам, они обеспечат до 65% экономического роста РФ.

Читайте также: Минэкономразвития РФ предложило разделить Россию на 14 макрорегионов