«В Вашингтоне пытаются скрыть факты по делу Марии Бутиной» — Захарова

Москва, , 11:26 — REGNUM Власти США игнорируют запросы российской стороны о разъяснениях причин перевода задержанной гражданки РФ Марии Бутиной в новое место заключения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Американские власти, игнорируя обращения министерства и нашего посольства, до сих пор не предоставили каких-либо внятных объяснения относительно причин перевода на прошлой недели Марии Бутиной в новое место заключения. Это было сделано без предупреждения», — заявила Захарова.

В МИД России также обратили внимание на предпринимаемые американской прокуратурой попытки добиться рассмотрения дела через суд в закрытом режиме.

«По всей видимости, в Вашингтоне таким образом пытаются скрыть факты, которые бы наглядно продемонстрировали сфабрикованный характер уголовного дела против Марии Бутиной», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Пока что Минюст не предоставил ни одного даже косвенного свидетельства вины россиянки, указала дипломат. Российские дипломаты в Вашингтоне находятся в постоянном контакте с Бутиной, в фокусе их особого внимания — обеспечение в полном объёме её прав, включая медицинскую помощь.

Гражданку РФ Мария Бутина, которую обвиняют в «ведении деятельности в пользу иностранного государства», задержали в США в июле 2018 года. 25 августа адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл потребовал, чтобы суд освободил её из-под стражи. Ходатайство было подано в рамках программы PSA, которая допускает нахождение обвиняемого под домашним арестом при условии ношения электронного браслета, фиксирующего его местоположение.