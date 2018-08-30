Четверг, 30 Августа 2018 года
11:59:35 МСК

«В Вашингтоне пытаются скрыть факты по делу Марии Бутиной» — Захарова

Политика

Американская прокуратура пытается добиться рассмотрения дела через суд в закрытом режиме

Москва, 30 августа 2018, 11:26 — REGNUM  Власти США игнорируют запросы российской стороны о разъяснениях причин перевода задержанной гражданки РФ Марии Бутиной в новое место заключения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Американские власти, игнорируя обращения министерства и нашего посольства, до сих пор не предоставили каких-либо внятных объяснения относительно причин перевода на прошлой недели Марии Бутиной в новое место заключения. Это было сделано без предупреждения», — заявила Захарова.

В МИД России также обратили внимание на предпринимаемые американской прокуратурой попытки добиться рассмотрения дела через суд в закрытом режиме.

«По всей видимости, в Вашингтоне таким образом пытаются скрыть факты, которые бы наглядно продемонстрировали сфабрикованный характер уголовного дела против Марии Бутиной», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Пока что Минюст не предоставил ни одного даже косвенного свидетельства вины россиянки, указала дипломат. Российские дипломаты в Вашингтоне находятся в постоянном контакте с Бутиной, в фокусе их особого внимания — обеспечение в полном объёме её прав, включая медицинскую помощь.

Гражданку РФ Мария Бутина, которую обвиняют в «ведении деятельности в пользу иностранного государства», задержали в США в июле 2018 года. 25 августа адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл потребовал, чтобы суд освободил её из-под стражи. Ходатайство было подано в рамках программы PSA, которая допускает нахождение обвиняемого под домашним арестом при условии ношения электронного браслета, фиксирующего его местоположение.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить