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Рейтинг влиятельных россиян: показательно отсутствие министров

Политика

Глава консалтинговой компании «Решение» Александр Батушанский отмечает, что в списке самых влиятельных граждан России есть главы госкомпаний, но нет министров

Санкт-Петербург, 30 августа 2018, 11:22 — REGNUM  Составленный экспертами Forbes список самых влиятельных граждан России в целом отражает текущую ситуацию, и характерно, что в этом списке есть сразу несколько глав госкомпаний и нет ни одного министра, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 30 августа, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский.

Эксперты Forbes пролагают, что в десятку самых влиятельных граждан России входят президент России Владимир Путин, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, глава РЖД Олег Белозеров и глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

В целом рейтинг отражает текущую ситуацию. Хотя места со второго по сотое могли бы распределиться и иным образом.

Несколько удивляет, что второе место занимает Герман Греф, а не один из руководителей нефтегазовых госкомпаний. С этим можно согласиться, если речь идет о влиянии на умы. Глава Сбербанка регулярно выступает на различных конференциях и стремится делать заявления по самым разным вопросам, в том числе говорить о нашем будущем.

Отсутствие политиков как таковых не удивляет. Люди, составлявшие список, несомненно, понимают, что у нас происходит с публичной политикой и какова степень ее влиятельности.

А показательнее всего отсутствие в этом списке министров, за исключением премьера. (Да и его пятое место кажется завышенным). Это красноречивое свидетельство реальной роли правительства.

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Рейтинг журнала Forbes
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