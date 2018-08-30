В Адыгее поддержали корректировки пенсионной реформы

Майкоп, , 11:22 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин принял «взвешенные и своевременные решения» по вопросу реформы пенсионной системы. Так прокомментировал выступление президента глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, сообщила его пресс-служба.

«Центральная идея выступления президента российской Федерации — достойная жизнь пенсионеров. Глава государства считает ключевой задачей обеспечение стабильности пенсионной системы и роста пенсий. Он объяснил важность предстоящих изменений пенсионного возраста, которые продиктованы объективными причинами, в первую очередь, сложной демографической ситуацией», — отметил Кумпилов.

«Убеждён, что предложенный Владимиром Владимировичем Путиным комплекс мер позволит обеспечить достойную жизнь пенсионерам, даст уверенность гражданам нашей страны в стабильности социальных гарантий, а также послужит стимулом для позитивных демографических изменений», — сказал глава Адыгеи.

В регионе, в свою очередь, намерены внести предложения по совершенствованию существующей системы льгот для пенсионеров.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 августа, президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам страны в связи с пенсионной реформой. Глава государства, в частности, заявил о необходимости сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года, а также о раннем выходе на пенсию для многодетных матерей.