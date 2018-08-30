Forbes: глава Красноярского края вошёл в сотню влиятельных россиян

Красноярск, , 11:20 — REGNUM В рейтинг влиятельных россиян, составленный Forbes, вошёл врио губернатора Красноярского края Александр Усс. Он оказался на 60-й строчке.

Уточняется, что новый рейтинг издания, опубликованный 30 августа, включает 100 самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков. Включены и представители региональных властей.

Возглавил рейтинг президент РФ Владимир Путин — автоматически, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes, уточняет издание.

На втором месте в рейтинге оказался председатель правления Сбербанка Герман Греф, на третьем — председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, на четвёртом — главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, на пятом — председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Что касается губернаторов, 35-м в рейтинге стал Андрей Воробьёв, возглавляющий Московскую область. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко оказался на 38-й строчке. 49 место занял Евгений Куйвашев, возглавляющий Свердловскую область. На 51 месте — глава Татарии Рустам Минниханов, на 54 месте — губернатор ХМАО Наталья Комарова, на 56-м — глава глава Башкирии Рустэм Хамитов. Следующий из губернаторов — Усс (60-е место), он обогнал в рейтинге главу Нижегородской области Глеба Никитина, губернатора Пермского края Максима Решетникова, врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, врио губернатора Тюменской области Александра Моора, губернаторов Ростовской области и Краснодарского края Василия Голубева и Вениамина Кондратьева, врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, главу Чечни Рамзана Кадырова.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Александр Усс был назначен врио губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года, после того, как в результате масштабных перестановок в губернаторском корпусе с поста руководителя региона ушёл в отставку Виктор Толоконский. До этого Усс долгое время возглавлял парламент Красноярского края. В регионе он считается авторитетным и влиятельным политиком.

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