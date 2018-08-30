Последствия возможной агрессии Запада в Сирии непредсказуемы – МИД РФ

Москва, , 11:18 — REGNUM Провокации Запада против Сирии нанесут тяжелейший удар по урегулированию ситуации в арабской республике. Такое заявление сегодня, 30 августа, в ходе еженедельного брифинга сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По словам дипломата, последствия возможной агрессии Запада в Сирии могут быть непредсказуемыми.

«Это был бы тяжелейший удар не только по урегулированию в САР, но и по глобальной безопасности. Последствия игр с огнём непредсказуемы — не каждый раз и не всякий раз такое может сойти с рук», — сказала Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM 28 августа стало известно о том, что члены группы «Белые каски» на двух грузовиках доставили отравляющие вещества в город Саракиб сирийской провинции Идлиб. Как уточнил начальник российского Центра по примирению в Сирии Алексей Цыганков, позже часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции Идлиб «для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения».

Вашингтон уже заявил о готовности быстро ответить на применение химоружия в Сирии.

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