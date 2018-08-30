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Полиция готовится к возможным беспорядкам в немецком Хемнице

Политика

Местная полиция получает подкрепление из соседних земель

Хемниц, Германия, 30 августа 2018, 11:15 — REGNUM  Полиция немецкого города Хемниц (Саксония) готовится к крупной демонстрации и возможным беспорядкам, которые ожидаются вечером 30 августа, пишет портал Journalisten Watch.

На помощь коллегам в Хемниц прибывает подкрепление из Баварии, Берлина, Гессена, Саксонии-Анхальт, Тюрингии, а также силы федеральной полиции. Запланировано ограничение движения в районе футбольного стадиона.

В то же время правые организации созывают своих сторонников через социальные сети на марш возле стадиона. Сбор запланирован на 18:00 (местное время), организаторы ожидают прибытия тысяч человек. Призыв в сетях сопровождается хэштегом #merkelmussweg («Меркель должна уйти»).

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Хемниц прибудет глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер, чтобы побеседовать с местными жителями. Здесь 27 августа более 6 тыс. человек устроили беспорядки, протестуя против миграционной политики после убийства мигрантами 35-летнего мужчины.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Хемница готовят демонстрацию к визиту главы правительства Саксонии

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Политическая жизнь Германии
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