Захарова рассказала о целях, которые Россия преследует в Сирии

Москва, , 11:07 — REGNUM Действия России в Сирии направлены исключительно на восстановление в арабской республике мира. Об этом заявила в ходе брифинга 30 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, у России есть только одна программа действий, и она направлена на восстановление благополучной жизни сирийского народа.

«Россия последовательно действует в интересах мира в Сирии. У нас нет никакой скрытой повестки в этой стране. Мы продолжим чётко следовать этим курсом во благо сирийского народа и сохранения Сирии как суверенного единого государства», — подчеркнула Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Соединенные Штаты, которые сохраняют незаконное присутствие нескольких тысяч своих военных в Сирии, готовятся к новой масштабной провокации.

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