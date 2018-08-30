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В Тюменской области учтут установки президента по пенсионной системе

Политика

Все меры поддержки сохранят

Тюмень, 30 августа 2018, 11:06 — REGNUM  В Тюменской области будут сохранены все меры поддержки лиц пенсионного возраста. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Моор, комментируя обращение Владимира Путина к россиянам.

«Заметно, что он много занимается этой темой, уделяет ей самое пристальное внимание. Позиция главы государства остаётся неизменной — в приоритете интересы простого человека, гражданина России», — сказал Моор.

Он также отметил, что все меры соцподдержки в регионе всегда были обеспечены на 100%. Это будет сохранено и при формировании бюджета на 2019 год. По его словам, эта мера поддержки является действенной.

Напомним, Владимир Путин 29 августа выступил с обращением к народу. Темой обращения были предстоящие изменения в пенсионной системе страны. Президент обосновал необходимость таких перемен и рассказал о мерах, которые помогут смягчить возможные негативные социальные последствия.

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Повышение пенсионного возраста
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