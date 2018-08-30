«Над Сирией опять сгущаются тучи» — Захарова

Москва, , 10:43 — REGNUM США, сохраняющие незаконное присутствие нескольких тысяч своих военных в Сирии, готовятся к новой масштабной провокации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Над Сирией, к сожалению, опять сгущаются тучи. США, сохраняющие незаконное присутствие нескольких тысяч своих военных на сирийской земле, их ближайшие западные союзники вновь угрожают Сирии вооружённой агрессией», — заявила Захарова.

В ход идёт уже использованная в марте-апреле 2018 года схема действий, подчеркнула дипломат.

«Сначала превентивные заявления официальных лиц о том, что режим Асада может применить химоружие, затем следует ожидать химической провокации с реальным использованием отравляющих веществ, или инсценировку химатаки. И завершающая стадия — ракетно-бомбовый удар», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

«Всё это будет и уже этот процесс запущен. Планируется, что это будет смачно срежиссировано в СМИ. Грубо, не придумывая новых заходов и новых схем, по старым лекалам», — подчеркнула она.

Такие предположения с российской стороны небезосновательны и подтверждены данными российских военных, добавила Захарова.

В частности, 27 августа Министерство обороны РФ сообщило, что США продолжают наращивать группировку носителей крылатых ракет в Ближневосточном регионе. В российском оборонном ведомстве уверены, что это связано с готовящейся инсценировкой химической атаки в сирийской провинции Идлиб. На этом фоне представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Хизер Науэрт ранее заявила о том, что США и их партнеры дадут «быстрый и подходящий ответ» на любой подтвержденный случай использования химического оружия в Сирии.