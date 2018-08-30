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Правозащитники требуют от Австралии закрыть лагерь для беженцев

Политика

Речь идет о лагере в Науру

Правозащитники требуют от Австралии закрыть лагерь для беженцев
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Канберра, 30 августа 2018, 10:44 — REGNUM  Правозащитная организация Amnesty International присоединилась к другим 80 организациям с призывом закрыть лагерь для нелегальных мигрантов в Науру, сообщает 30 августа Agence France-Presse.

В данном лагере проживают беженцы, которые пытались незаконно проникнуть на территорию Австралии. Правозащитники называют данный центр «Гуантанамо в Австралии».

Напомним, Канберра проводит жесткую миграционную политику по недопущению беженцев на свою территорию, что вызывает протесты среди правозащитников. Власти Австралии объясняют свою позицию стремлением к безопасности.

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