Вашингтон не стал смягчать для РФ условия экспорта стали и алюминия

Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Режим квотирования экспорта стали и алюминия, введенный администрацией США для некоторых стран, не будет распространен на Россию. Это следует из опубликованного 29 августа пресс-релиза министерства торговли США.

В документе указано, что для Южной Кореи и Бразилии введены послабления на поставки в США стали, а для Аргентины — на ввоз в Соединенные Штаты стали и алюминия. Соответствующие указы подписал глава Белого дома Дональд Трамп. Следует отметить, что в отношении стальной и алюминиевой продукции из России никакого смягчения экспортной политики не предусмотрено.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 23 марта в США действуют новые экспортные пошлины на сталь и алюминий — 25% и 10% соответственно. Дональд Трамп обосновал нововведение необходимостью поддержки американского производителя.

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