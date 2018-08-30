Четверг, 30 Августа 2018 года
12:03:50 МСК

В Ярославле Сергея и Артема Балабаевых сняли с выборов

Политика

Одномандатники ПАРНАСА покидают кампанию вслед за списочниками

В Ярославле Сергея и Артема Балабаевых сняли с выборов
Иллюстрация: Duma.yar.ru
Сергей Балабаев (слева)

Ярославль, 30 августа 2018, 10:30 — REGNUM  Ярославский областной суд удовлетворил иск о снятии с выборов в Ярославскую областную думу кандидатов от партии ПАРНАС в одномандатных округах Сергея и Артема Балабаевых. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее суд снял список ПАРНАСа из-за нарушений при проведении партийной конференции. Ряд конкурентов подали иски и о снятии кандидатов-одномандатников от партии.

Наибольшие шансы на победу в одномандатном округе имел один из лидеров партии, депутат облдумы Сергей Балабаев. 30 августа областной суд удовлетворил иск лидера «Патриотов России» Веры Никольской об отмене регистрации кандидата. 29 августа был снят с выборов его сын, Артем Балабаев. Также поданы иски о снятии других одномандатников партии — Дмитрия Бондарева, Евгения Журавлева, Александра Синицына.

Сергей Балабаев планирует обжаловать решение в Верховном суде.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославская оппозиция: в снятии списка ПАРНАСа есть вина облизбиркома

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы депутатов Ярославской областной думы — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить