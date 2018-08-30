В Ярославле Сергея и Артема Балабаевых сняли с выборов

Ярославль, , 10:30 — REGNUM Ярославский областной суд удовлетворил иск о снятии с выборов в Ярославскую областную думу кандидатов от партии ПАРНАС в одномандатных округах Сергея и Артема Балабаевых. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее суд снял список ПАРНАСа из-за нарушений при проведении партийной конференции. Ряд конкурентов подали иски и о снятии кандидатов-одномандатников от партии.

Наибольшие шансы на победу в одномандатном округе имел один из лидеров партии, депутат облдумы Сергей Балабаев. 30 августа областной суд удовлетворил иск лидера «Патриотов России» Веры Никольской об отмене регистрации кандидата. 29 августа был снят с выборов его сын, Артем Балабаев. Также поданы иски о снятии других одномандатников партии — Дмитрия Бондарева, Евгения Журавлева, Александра Синицына.

Сергей Балабаев планирует обжаловать решение в Верховном суде.

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