Четверг, 30 Августа 2018 года
12:04:19 МСК

Звезда КВН отомщена: её оппонент снят с выборов в Екатеринбурге

Политика

По иску справедливоросса

Звезда КВН отомщена: её оппонент снят с выборов в Екатеринбурге
Иллюстрация: Nethouse.ru
Месть

Екатеринбург, 30 августа 2018, 10:28 — REGNUM  В Екатеринбурге с выборов депутатов гордумы снят выдвиженец «Партии пенсионеров» Рустэм Казыханов. Решение вынес Ленинский районный суд города.

С заявлением о снятии кандидата выступил его конкурент по девятому одномандатному округу, представитель «Справедливой России» Виталий Чачин. Пока решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, Рустэм Казыханов прославился тем, что добился через суд снятия своей конкурентки по тому же округу, звезды КВН Юлии Михалковой. Ей в итоге не удалось отменить это решение. Свердловский областной суд подтвердил её снятие с выборов.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября. Жители Екатеринбурга изберут 18 одномандатников и 18 депутатов по партийным спискам.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале суд подтвердил снятие звезды «Уральских пельменей» с выборов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить