Звезда КВН отомщена: её оппонент снят с выборов в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM В Екатеринбурге с выборов депутатов гордумы снят выдвиженец «Партии пенсионеров» Рустэм Казыханов. Решение вынес Ленинский районный суд города.

С заявлением о снятии кандидата выступил его конкурент по девятому одномандатному округу, представитель «Справедливой России» Виталий Чачин. Пока решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, Рустэм Казыханов прославился тем, что добился через суд снятия своей конкурентки по тому же округу, звезды КВН Юлии Михалковой. Ей в итоге не удалось отменить это решение. Свердловский областной суд подтвердил её снятие с выборов.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября. Жители Екатеринбурга изберут 18 одномандатников и 18 депутатов по партийным спискам.

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