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НПО призвали Макрона изменить курс в отношении «зеленой политики»

Политика

Десять природоохранных НПО призвали главу государства изменить курс в отношении «зеленой политики» после отставки министра экологии Николя Юло

НПО призвали Макрона изменить курс в отношении «зеленой политики»
Ветряк

Париж, 30 августа 2018, 10:22 — REGNUM  Неправительственные организации (НПО) напомнили президенту Франции Эммануэлю Макрону, что действия во благо окружающей среды «уже не вариант, а чрезвычайная ситуация», сообщает Europe1.

Десять природоохранных НПО призвали главу государства изменить курс в отношении «зеленой политики» после отставки министра экологии Николя Юло 28 августа.

«Отставка Николя Юло — это сигнал изменить политический курс в отношении экологии во Франции. Было бы неправильно недооценивать значимость этой неожиданной отставки. Это знак, демонстрирующий огромное непонимание со стороны правительства», — говорится в совместном заявлении природоохранных НПО.

Среди организаций, обратившихся с призывом к президенту, можно выделить: Фонд природы и человека, окружающая среда Франции, друзья Земли и Ассоциация защиты диких животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние двадцать лет не менее 13 человек оставили пост министра экологии Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Europe1: Пост министра экологии во Франции проклят?

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Политическая жизнь Франции
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