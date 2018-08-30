МИД: за счёт усугубления отношений с РФ Порошенко укрепляет свои позиции

Москва, , 10:15 — REGNUM Причина деградации отношений между Украиной и Россией кроется в предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

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«Россия для Украины одновременно является и другом, и агрессором» — эксперт

По словам дипломата, которые цитируют «Известия», за счёт такой «драматической эскалации напряженности в отношениях между нашими двумя братскими государствами и народами» украинский лидер стремиться укрепить свои националистические ультраправые позиции среди соответствующих политических кругов.

«Больше за этим ничего нет. Для нас, естественно, все моменты, связанные с долгосрочными отношениями с Украиной, играют очень большую роль», — отметил замглавы дипломатического ведомства, добавив, что МИД РФ внимательно следит за развитием событий и сопереживает гражданам РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина готовится начать процесс денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной, который был заключён в 1997 году. Подготовить необходимый пакет документов МИД страны 28 августа поручил президент Украины Пётр Порошенко.

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Хорошо, что договор о дружбе с Россией рвет Украина, а не Москва

В документе закреплены принципы стратегического партнёрства, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства двух стран не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. По условиям договора стороны взяли на себя обязательства предоставлять гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объёме, как и своим собственным гражданам.

Добавим, что выборы президента Украины состоятся в 2019 году. Действующий глава государства, по оценкам экспертом, пока имеет мало шансов вновь занять руководящий пост. По данным соцопросов, граждане Украины больше доверяют бывшему премьер-министр Украины, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

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