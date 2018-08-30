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Иракская делегация посетит США

Политика

Багдад будет просить Вашингтон об уступках в санкционной политике в отношении Ирана

Иракская делегация посетит США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ирак

Багдад, 30 августа 2018, 10:03 — REGNUM  Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отправит в Соединенные Штаты делегацию, которая рассмотрит обязательства Багдада в отношении санкционного режима, введенного против Ирана, сообщает 30 августа Al Jazeera.

Премьер-министр подчеркнул, что будет добиваться от Вашингтона смягчения санкций, которые должен исполнять Багдад.

«У нас есть просьбы к американской стороне, этим и займется наша делегация», — подчеркнул Абади, не указав дату отправки своих представителей.

Напомним, после того как президент США Дональд Трамп ввел в отношении Ирана новые санкции, власти Ирака подтвердили, что готовы их исполнять, несмотря на то, что не поддерживают их.

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