Иракская делегация посетит США

Багдад, , 10:03 — REGNUM Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отправит в Соединенные Штаты делегацию, которая рассмотрит обязательства Багдада в отношении санкционного режима, введенного против Ирана, сообщает 30 августа Al Jazeera.

Премьер-министр подчеркнул, что будет добиваться от Вашингтона смягчения санкций, которые должен исполнять Багдад.

«У нас есть просьбы к американской стороне, этим и займется наша делегация», — подчеркнул Абади, не указав дату отправки своих представителей.

Напомним, после того как президент США Дональд Трамп ввел в отношении Ирана новые санкции, власти Ирака подтвердили, что готовы их исполнять, несмотря на то, что не поддерживают их.

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