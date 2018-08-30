Изменение пенсионной системы: в Свердловской области создана рабочая группа

Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу для выполнения установок Владимира Путина по изменению пенсионной системы. Об этом он объявил на заседании областного правительства.

Глава региона отметил, что установки Владимира Путина нужно перевести на язык практических решений. По его словам, изменения пенсионной системы обоснованно необходимы. Но при этом они должны пойти на пользу гражданам.

«Должен быть обеспечен рост доходов пенсионеров, сохранение и расширение существующих льгот, надежная защита трудовых прав граждан предпенсионного возраста», — отметил глава региона.

Добавим, на Среднем Урале проживают 1,35 млн пенсионеров. Из них около 400 тыс. имеют региональные льготы. Все эти льготы им оставят. Также предстоит реализовать установки президента по защите граждан предпенсионного возраста, а также работающих пенсионеров и тех, у кого есть право на досрочную пенсию.

Контролировать работу группы будет первый вице-губернатор региона Алексей Орлов.

Напомним, 29 августа Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он объяснил причины изменений пенсионной системы и рассказал о мерах, которые смягчат социальные последствия манёвра.