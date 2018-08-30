ВВС России и Южной Кореи свяжет горячая линия

Сеул, , 09:52 — REGNUM Россия и Южная Корея установят горячую линию связи между Военно-воздушными силами двух стран. Такая договорённость была достигнута 28 августа в ходе переговоров в Москве заместителя министра обороны Со Чу Сока и замглавы военного ведомства РФ Александра Фомина. Об этом сообщается в распространённом сегодня, 30 августа, сообщении министерства обороны Южной Кореи.

Читайте также: Южная Корея и КНДР договорились о восстановлении военных линий связи

Южная Корея протестует против полетов бомбардировщиков ВС России

Отмечается также, что в ходе встречи представители оборонных ведомств двух стран договорились развивать стратегический диалог между своими ведомствами, активизировать обмены и сотрудничество.

Ещё по теме: Президенты России и Кореи обсудят ситуацию на Корейском полуострове

Лавров обсудил активизацию сотрудничества с главой МИД Южной Кореи

Замминистра обороны Южной Коери Со Чу Сок призвал Россию оказывать поддержку дипломатическим усилиям, направленным на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. В свою очередь его российский коллега ответил, что Москва поддерживает усилия Сеула, направленные на установление мира и стабильности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва. В ходе встречи обсуждалась активизация торгово-экономического сотрудничества, а также развитие отношений в трёхстороннем формате — с включением в диалог представителей КНДР. Также стороны затронули тему ситуации вокруг Корейского полуострова. Представитель Южной Кореи согласилась с важностью наращивания дипломатических усилий для преодоления накопившихся проблем.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные КНДР и Южной Кореи сели за стол переговоров