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Forbes составил ТОП-100 наиболее влиятельных в России людей

Политика

В ТОП-5 политиков и бизнесменов попали Владимир Путин, Герман Греф, Алексей Миллер, Игорь Сечин и Дмитрий Медведев

Forbes составил ТОП-100 наиболее влиятельных в России людей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Три толстяка

Москва, 30 августа 2018, 09:46 — REGNUM  Перечень 100 наиболее влиятельных людей России, по версии журнала Forbes, возглавил президент РФ Владимир Путин. Рейтинг опубликован 30 августа на сайте издания.

Помимо российского лидера, в перечень влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков России вошел глава правления Сбербанка Герман Греф (№ 2 — по версии журнала), председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (№ 3) и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (№ 4).

На пятое место по влиятельности издание поместило председателя правительства России Дмитрия Медведева. Замыкает список политик, председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России, согласно его данным, число миллиардеров в РФ увеличилось за 2017 года с 96 до 106.

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Рейтинг журнала Forbes
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