Премьер-министр Испании отказался называть режим Мадуро диктатурой

Сантьяго, , 09:54 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался называть режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро диктатурой, пишет газета ABC 30 августа.

Находящийся в поездке по Латинской Америке Санчес дал интервью чилийскому изданию Mercurio, в котором отметил, что права человека в странах Карибского бассейна не уважаются. Но на прямой вопрос журналиста о квалификации режима Мадуро как диктатуры, Санчес ограничился фразой «я бы сказал, что это не демократия, это очевидно», поскольку в Венесуэле имеются политические заключенные.

Также премьер-министр подчеркнул, что ситуация в Венесуэле должна решиться посредством внутреннего диалога между венесуэльцами. Источники в Монклоа уверяют, что, по его мнению, вовлеченность Европейского союза в ситуацию вокруг Венесуэлы выходит далеко за пределы санкций.

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30 августа Педро Санчес встретится в Боготе с президентом Колумбии Иваном Дуке, а также с участниками переговорной группы. Из Колумбии Санчес направится с визитом в Коста-Рику.

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