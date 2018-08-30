В Якутии уже готовы повысить пенсионный возраст

Якутск, , 09:28 — REGNUM В Якутии уже подготовили план мероприятий по обеспечению и развитию занятости граждан предпенсионного возраста. Об этом заявил председатель республиканского государственного комитета по занятости населения Степан Москвитин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Он назвал пенсионную реформу велением времени и стратегическим решение руководства страны.

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«В стране отношение работающих граждан и пенсионеров приближается к значению один к одному. Есть объективные факторы, которые диктуют эти изменения — «демографическая яма», увеличение продолжительности жизни и активного периода жизни», — подчеркнул Москвитин.

По его словам, очень важно, что президент России Владимир Путин озвучил комплекс готовящихся мер для людей, которые уже запланировали выйти на пенсии.

«Думаю, что эти меры будут оперативно воплощены в жизнь», — пояснил председатель республиканского государственного комитета по занятости населения.

Он также подчеркнул, что ведомство уже активно формирует банк данных работодателей, отдельно учитывая количество сотрудников предпенсионного возраста. Кроме того, в Якутии уже сформирован комплекс мер по выявлению случаев увольнения работников предпенсионного возраста и проверке обоснованности таких увольнений.

«Я полностью согласен с тезисом президента о том, что люди старшего возраста — это, как правило, высококвалифицированные и дисциплинированные сотрудники. Это можно сказать, золотой фонд предприятия и ответственные работодатели это понимают», — отметил Степан Москвитин.

В Якутии насчитывается более 63 тысяч сотрудников предписанного возраста, теперь они будут находится в зоне особого внимания государственного комитета по занятости населения. Мониторинг работников, находящихся под риском увольнения, глава ведомства обещал осуществлять в ежедневном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в обращении по пенсионной реформе рассказал о целом пакете мер по защите лиц предпенсионного возраста от увольнений. Он также заверил, что на федеральном уровне будет разработана программа профессиональной подготовки, переобучения, повышения квалификации лиц предпенсионного возраста.