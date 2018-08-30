В Боливии введена уголовная ответственность за кражу минеральных ресурсов

Ла-Пас, , 09:19 — REGNUM 29 августа президент Боливии Эво Моралес принял закон №1093, устанавливающий наказание за нелегальное присвоение и хищение полезных ископаемых, сообщает агентство Prensa Latina.

Президент подчеркнул необходимость подобной нормы, поскольку она поможет снизить количество злоумышленников, не уважающих работу шахтеров. По его словам, их действия ставят под угрозу банкротства государственные компании и рабочие места.

Согласно новому закону, в Уголовном кодексе страны появятся пять новых статей, касающихся кражи минеральных ресурсов. Наказание предполагает лишение свободы сроком от года до десяти лет в зависимости от тяжести преступления. Санкции касаются также тех, кто покупает и экспортирует краденые ресурсы.

Согласно официальным данным, кража минеральных ресурсов ежегодно наносит ущерб государству в размере не менее $24 млн — это большая сумма по меркам этой латиноамериканской страны.

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