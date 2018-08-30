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Индонезия и Австралия планируют подписать ряд соглашений о сотрудничестве

Политика

Президент Индонезии Джоко Видодо встретится с премьер-министром Австралии Скоттом Морисоном в пятницу днем, 31 августа

Джакарта, 30 августа 2018, 08:59 — REGNUM  Директор департамента Восточной Азии и Тихоокеанского региона МИД Индонезии Эди Юсуп заявил, что на встрече между президентом Индонезии Джоко Видодо и новым премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве, сообщает Sindonews.

Президент Индонезии Джоко Видодо встретится с премьер-министром Австралии Скоттом Морисоном в пятницу днем, 31 августа, в президентском дворце города Богор.

«Премьер-министр Австралии прибудет в Джакарту 30 августа. Переговоры с президентом Индонезии состоятся 31-го числа в Богоре. Двусторонняя встреча продолжится за обедом», — заявил Эди Юсуп.

На встрече стороны обсудят экономическое сотрудничество, а также вопросы безопасности, включая кибербезопасность.

Скот Морисон ранее отметил важность укрепления двусторонних отношений с Индонезией.

«Правительство Австралии намерено углублять двустороннее сотрудничество в области экономики и безопасности», — подчеркнул премьер-министр Австралии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия станет первой страной, которую посетит с визитом недавно назначенный премьер-министр Австралии.

Читайте ранее в этом сюжете: Австралия и Индонезия уделят основное внимание экономическим связям

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