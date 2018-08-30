Германия попросила прощения у Намибии за колониальное прошлое

Берлин, , 08:57 — REGNUM Германия попросила прощения у Намибии за свое кровавое колониальное прошлое, передает немецкий телеканал N-TV.

29 августа в Берлине представителям властей Намибии были переданы останки 27 человек, убитых немецкими войсками более 100 лет назад. Во Французском кафедральном соборе в Берлине прошла служба в память о жертвах колониализма, на которой присутствовали высокопоставленные чиновники обеих сторон. Статс-секретарь МИД Германии Мишель Мюнтерферинг попросила от имени своей страны прощения за прошлые преступления.

«Я не могу исправить страшную ошибку, которую допустили наши предки. Я прошу о прощении от всего сердца», — сказала Мюнтерферинг.

Это был третий случай передачи останков жертв колониальных преступлений властям африканской страны. В 1904—1908 годах на территории современной Намибии немецкими войсками были истреблены до 65 тыс. представителей племени гереро (банту) и 10 тыс. человек из племени нама (готтентоты). Скелеты некоторых из них были вывезены в Германию для исследований.

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