Главврач из Якутии назвал предложения Путина по пенсреформе эффективными

Якутск, , 08:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин верно счёл нужным снизить предлагаемый возраст выхода на пенсию для женщин с восьми до пяти лет. Такое мнение высказал главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы из Якутии Нюргун Степанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Обращение Владимира Путина по пенсионной реформе: ONLINE-трансляция

«Владимир Путин внёс очень правильные и эффективные предложения по смягчению пенсионной реформы, — заявил он ЯСИА. — Их невозможно оспорить. Он верно предложил снизить предлагаемый возраст выхода на пенсию для женщин с восьми до пяти лет, а также добавить льгот некоторым категориям жителей России».

При этом Нюргун Степанов подчеркнул, что, по его мнению, льготы должны распространяться не только на представителей коренных малочисленных народов, но и на всех жителей Севера.

«Надо продолжить вносить предложения и убеждать Госдуму и президента, что льготу нужно распространить на всех живущих и работающих на Севере граждан», — пришёл к выводу главврач.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя предложение повысить пенсионный возраст, Владимир Путин заверил, что альтернативные варианты выхода из сложной ситуации с пенсионным обеспечением тщательно рассматривались и просчитывались. «Но они кардинально ничего не решают, а просто латают дыры», — подчеркнул глава государства.