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Главврач из Якутии назвал предложения Путина по пенсреформе эффективными

Политика

«Их невозможно оспорить»

Главврач из Якутии назвал предложения Путина по пенсреформе эффективными
Старик на больничной койке

Якутск, 30 августа 2018, 08:34 — REGNUM  Президент России Владимир Путин верно счёл нужным снизить предлагаемый возраст выхода на пенсию для женщин с восьми до пяти лет. Такое мнение высказал главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы из Якутии Нюргун Степанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Владимир Путин внёс очень правильные и эффективные предложения по смягчению пенсионной реформы, — заявил он ЯСИА. — Их невозможно оспорить. Он верно предложил снизить предлагаемый возраст выхода на пенсию для женщин с восьми до пяти лет, а также добавить льгот некоторым категориям жителей России».

При этом Нюргун Степанов подчеркнул, что, по его мнению, льготы должны распространяться не только на представителей коренных малочисленных народов, но и на всех жителей Севера.

«Надо продолжить вносить предложения и убеждать Госдуму и президента, что льготу нужно распространить на всех живущих и работающих на Севере граждан», — пришёл к выводу главврач.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя предложение повысить пенсионный возраст, Владимир Путин заверил, что альтернативные варианты выхода из сложной ситуации с пенсионным обеспечением тщательно рассматривались и просчитывались. «Но они кардинально ничего не решают, а просто латают дыры», — подчеркнул глава государства.

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Повышение пенсионного возраста
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