СМИ: Признание Буша почётным гражданином Вильнюса – сюрприз для депутатов

Вильнюс, , 08:26 — REGNUM

Бывшему президенту США Джорджу Бушу — младшему горсоветом Вильнюса единогласно присвоено звание почётного гражданина Вильнюса, а свидетельство о высоком звании, возможно, он примет лично, похвалился 29 августа мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс.

Однако портал литовской русскоязычной газеты «Обзор» выяснил, что всё было совсем иначе.

«Как такового голосования по данному вопросу не было. Решение о присвоении Дж. Бушу звания почетный гражданин Вильнюса было принято так называемым регламентом «по согласованию». Т. е. находившиеся на тот момент в зале заседаний горсовета депутаты как бы «единогласно» приняли решение не ставить вопрос на голосование. Как выясняется, некоторые депутаты в этот момент в зале вообще не присутствовали и узнали о решении постфактум…» — пишет издание, уточняя, что на заседании горсовета в этот момент присутствовало «лишь 30 депутатов из 51 члена горсовета, а некоторые из них в момент принятия решения «по Бушу» вообще не присутствовали в зале».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Вильнюса, комментируя решение горсовета, подчеркнул, что это связано с одной из «решающих ролей» Буша в «коренных» изменениях для Литвы — вступления в НАТО и ЕС. Именно «от США» в конечном варианте, по словам градоначальника литовской столицы, зависело, «в какую сторону» повернёт Литва после падения «железного занавеса».

Он подчеркнул, что в настоящее время, по его выражению, создан новый «железный занавес», но на этот раз Литва — «на правильной стороне». Он также выразил надежду, что Буш лично приедет получить наградной статус.

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